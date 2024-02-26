Dengesini kaybedip balkondan düştü! Cezalı başkan maçı vinçten izledi

Yurt kısa haber turuna damga vuran haberler vardı. Dengesini kaybeden kadın, balkon korkuluklarında asılı kaldı. Durumu görenler yardıma koştu. Merdivenle kadını kurtarmaya çalıştı ancak olmadı. Daha fazla tutunamayan kadın 2. kattan aşağı düşerek yaralandı. Diyarbakır'da ise polis gasp ve hırsızlık çetesine operasyon düzenledi. Kırşehir'de hakeme hakaretten ceza alan Nazilli Belediyespor'un Başkanı Şahin Kaya, takımının maçını kaçırmak istemedi. Stada giremeyen başkan, kendi çözümünü üretti. Takımının maçını kiraladığı vinçten izledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN