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Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal 6'lı masanın mutabakat metni açıklanırken böyle uyuyakaldı

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Giriş: 30.01.2023 13:54
Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal, 6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni toplantısında uyuya kaldı.
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