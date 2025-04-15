Demokrasi mi vesayet mi? Halkın değil seçkinleri CHP’si atanmışları tercih etti

Türkiye'de uzun yıllar boyunca seçilmişler değil atanmışlar yön verdi siyasete. Vesayetçi yapıların gölgesinde şekillenen bu düzende, halkın iradesi sık sık ikinci plana itildi. Cumhuriyet Halk Partisi bu vesayet düzenin neresindeydi? Kurucu kimliğiyle sisteme yön veren mi, yoksa değişimin önünde duran bir duvar mıydı? İşte halktan kopuşun, sistemle bütünleşmenin ve ideolojik yalnızlığın izlerini süren çarpıcı Analiz haberimiz…

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