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DEM’li belediyeler protesto ediliyor! 308 işçi için çadırda eylem

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 28.06.2024 12:12
Diyarbakır'daki belediyelerden çıkarılan işçiler, Bağlar belediyesi önünde oturma eylem başlattı. Haksız yere çıkarılan işçiler kurdukları çadırlarda haklarını arıyorlar. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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