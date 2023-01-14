Demirtaş’tan "oyumuzu alamazsın" mesajı! 6’lı masaya ‘çaktırmadan oy verin’ tepkisi

Cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,''HDP masada olursa biz kalkarız” diyeni “HDP oylarıyla Başbakan mı yapacağız?” diyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Oyumuzu alamazsın" mesajı verdi. 6’lı masadaki tartışmalara da değinen Demirtaş muhalefete ''susun'' uyarısında bulundu. İYİ Parti'den ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir veto daha geldi.

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