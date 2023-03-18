18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Demirtaş'tan kılıçdaroğlu'na şartlı destek

Demirtaş'tan kılıçdaroğlu'na şartlı destek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2023 14:59
Güncelleme:18.03.2023 15:00
HDP'nin terörden tutuklu Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen HDP ziyareti öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. Taleplerinin karşılanması konusunda HDP ciddiyet görürse Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini dile getirdi.
Seddülbahir Kalesi restore edildi!
Seddülbahir Kalesi restore edildi!
Demirtaş’tan kılıçdaroğlu’na şartlı destek
Demirtaş'tan kılıçdaroğlu'na şartlı destek
Nisanda gök Türklerin!
Nisanda gök Türklerin!
İşte terörden temizlenen Afrin!
İşte terörden temizlenen Afrin!
Halk TV’den Selahattin Demirtaş güzellemesi!
Halk TV'den Selahattin Demirtaş güzellemesi!
Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Çanakkale Destanı’nın 108. Yılı
Çanakkale Destanı'nın 108. Yılı
Tarihi ziyarette enerji ve ticaret vurgusu
"Tarihi ziyarette enerji ve ticaret vurgusu"
Zulme karşı dikilen bayrak!
Zulme karşı dikilen bayrak!
Külünden doğan millet! Emperyalistlerin batışı
Külünden doğan millet! Emperyalistlerin batışı
Kızılay Ağadere Müzesi’nde savaşın izleri
Kızılay Ağadere Müzesi'nde savaşın izleri
Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Daha Fazla Video Göster