14 Eylül 2021, Salı
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Demirtaş’ın resti CHP’de paniğe neden oldu! CHP’den Demirtaş’a “Yanındayız” mesajı
Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'na “Bizi sadece seçimlerde hatırlamayın.” çağrısında bulundu. Peki Demirtaş'ın "HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder" restine muhalefetten yanıt geldi mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında anlattıkları:
"CHP'de dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı vardı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Demirtaş'ın Millet İttifakı'na resti soruldu.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine paralele ifadeler kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın haksız ve hukuksuz yere hapiste olduğunu savunmuştu."