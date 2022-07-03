03 Temmuz 2022, Pazar
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Demir Yumruk' operasyonu şüphelisi evsiz: Bin lira teklif edip üzerime şirket açacaklarını söylediler
Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Mustafa G., "Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. İki sene sonra şüpheli olarak gözaltına alındım, mağdurum" dedi.