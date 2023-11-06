06 Kasım 2023, Pazartesi
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Demir Kubbe hedef şaşırdı! Katil İsrail'in füzeleri İsrail topraklarını vurdu
Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yoğun bombardımanı sürerken Gazze'deki direniş gruplarının da İsrail saldırılarına karşılık roket atışları sürüyor. Demir Kubbe sistemi hedef şaşırdı. Yapılan ateş sonrası geri dönen füze İsrail tarafına düşerek patladı.