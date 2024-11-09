DEM’in ayaklanma çağrısı halktan karşılık bulmadı!

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü üyesi olmaktan dolayı 6 yıl 3 ay ceza alan ve aynı zamanda terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı iki ayrı davası devam eden eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından DEM Parti çağrıları ile yaşanan terör olayları devam ediyor. DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından "Van'dan Batman'a kayyıma hayır" sloganı ile organize edilmek istenen yürüyüş ve basın açıklaması halkta karşılık bulmadı. Hazırlanan afiş ve pankartta, "Cumartesi saat 12:30'da Van ilçe belediye eş başkanları, il, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Yılmaz Güney Parkı'ndan Gülistan Caddesi'ne yürüyoruz" şeklinde hazırlanan afişleri DEM Parti Batman İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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