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Demet Sağıroğlu Türkiye'de uygulanan başörtüsü yasağını savundu

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Giriş: 12.07.2021 16:42
Sanatçı Demet Sağıroğlu yaptığı paylaşımda Türkiye'de bir dönem uygulanan baş örtüsü yasağını savunan ifadeler kullandı. Türkiye'de okuma hakkının başörtülü vatandaşlara daha yeni verildiğini söyleyen Nilüfer Dilrûba Yılmaz’a yanıt veren Sağıroğlu, “Okumak isteyen insan Arabistan’a da gidip okurdu. Çok da sponsorunuz olurdu. Ama anladığım kadarıyla o günler, bugünki baş örtüsü adı altındaki Arap seviciliğinin önlemini almak için önlemdi” ifadelerini kullandı. Demet Sağıroğlu ayrıca paylaşımlarında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili avukat Özlem Zengin’i de hedef aldı. İşte son dakika haberinin detayları...
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