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DEM’den CHP’ye boykot resti: “Seçmenimize sandığa gitmeyin deriz”

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 18:34
CHP – DEM Parti ittifakında son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''DEM Parti gerektiği yerde muhalefete kaybettiriyor" sözleri krize neden oldu. DEM Parti kulislerinde CHP’ye destek olmak için aday çıkarılmayan yerlerde sandığa gitmeme seçeneğinin gündeme gelebileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar…
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