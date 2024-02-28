28 Şubat 2024, Çarşamba
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DEM’den CHP’ye boykot resti: “Seçmenimize sandığa gitmeyin deriz”
CHP – DEM Parti ittifakında son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''DEM Parti gerektiği yerde muhalefete kaybettiriyor" sözleri krize neden oldu. DEM Parti kulislerinde CHP’ye destek olmak için aday çıkarılmayan yerlerde sandığa gitmeme seçeneğinin gündeme gelebileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar…