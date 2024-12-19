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DEM’den çağrı, MHP’den cevap! Gelin bu ülkenin azizleri olun

DEM'den çağrı, MHP’den cevap! “Gelin bu ülkenin azizleri olun”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi Öcalan çağrısı ile başlattığı rüzgar bu kez genel kurulda esti. DEM Partili Sırrı Sakık Başkan Erdoğan'a "gelin bu ülkenin azizi olun" diye seslendi. "Erdoğan barışı sağlayabilir" diyen Sakık, "Bu konudaki cesaretini geçmişten biliyoruz." diye de ekledi. Peki DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuru ne aşamada? Bu sorunun yanıtını da adalet bakanı yılmaz tunç verdi.
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DEM’den çağrı, MHP’den cevap! Gelin bu ülkenin azizleri olun
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