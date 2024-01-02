02 Ocak 2024, Salı
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DEM Parti’nin SİHA rahatsızlığı! İHA ve SİHA PKK’ya göz açtırmıyor
DEM Parti'nin TSK'nın gücüne güç katan yerli ve milli üretimlerden duyduğu rahatsızlık her geçen gün artıyor. Öyle ki DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan tepki çeken bir açıklama geldi. Hatimoğulları, "SİHA ve İHA'lara yatırım yapmayın" dedi.