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DEM Parti’nin Muhittin Böcek’e oy verecek mi? Demirtaş aday olacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 09:37
Antalya kongresi için CHP'li belediyeden salon talep eden DEM Parti, talebi karşılanmayınca düğün salonunda toplanmak zorunda kalmıştı hatırlayacaksınız. Yaşanan kriz sonrası DEM Parti, Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi durumunda CHP'ye oy vermeyeceklerini açıkladı. Ne var ki Böcek, yeniden aday.
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DEM Böcek’e oy verecek mi?
DEM Böcek’e oy verecek mi?
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