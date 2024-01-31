31 Ocak 2024, Çarşamba
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DEM Parti’nin Muhittin Böcek’e oy verecek mi? Demirtaş aday olacak mı?
Antalya kongresi için CHP'li belediyeden salon talep eden DEM Parti, talebi karşılanmayınca düğün salonunda toplanmak zorunda kalmıştı hatırlayacaksınız. Yaşanan kriz sonrası DEM Parti, Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi durumunda CHP'ye oy vermeyeceklerini açıkladı. Ne var ki Böcek, yeniden aday.