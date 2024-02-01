DEM Parti'nin İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? CHP medyasından bomba iddia: Görüşme gerçekleşti

CHP'nin İzmir'de yeniden aday göstermediği Tunç Soyer'in DEM Parti'den aday yapılması için görüşmeler yapıldığı iddiaları öne sürüldü. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş konuyla ilgili ayrıntıları aktardı.

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