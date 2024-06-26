DEM Partili milletvekili teröristin cenazesinde! Halkı Valiye karşı kışkırtmak istemişti

Terör örgütüyle arasına mesafe koymayan DEM Parti, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer almaya devam ediyor. Son olarak DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in, geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı.

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