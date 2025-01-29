29 Ocak 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Silah bırakma konusunda tarih yok
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışının devlet aklıyla buluşmasının önemli olduğuna vurgu yapan Hatimoğlulları “Devlet aklı ile buluşmuş bu çıkışın barışla nihayetlenme olasılığı kesinlikle yüksektir.” ifadelerini kullandı.