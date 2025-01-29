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DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Silah bırakma konusunda tarih yok

DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Silah bırakma konusunda tarih yok

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 10:22
Güncelleme:29.01.2025 10:23
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışının devlet aklıyla buluşmasının önemli olduğuna vurgu yapan Hatimoğlulları “Devlet aklı ile buluşmuş bu çıkışın barışla nihayetlenme olasılığı kesinlikle yüksektir.” ifadelerini kullandı.
DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Silah bırakma konusunda tarih yok
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