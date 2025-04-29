29 Nisan 2025, Salı
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DEM Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması! Hatimoğulları: Sürecin uzamamasını istiyoruz
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin uzamaması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, “Sayın Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu sürecin başarıya ulaşması için her türlü emeği vermeye, her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.