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DEM Parti’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Hatimoğulları: Sürecin uzamamasını istiyoruz

DEM Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması! Hatimoğulları: Sürecin uzamamasını istiyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 21:39
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin uzamaması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, “Sayın Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu sürecin başarıya ulaşması için her türlü emeği vermeye, her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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DEM Parti’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Hatimoğulları: Sürecin uzamamasını istiyoruz
Hatimoğulları: Sürecin uzamamasını istiyoruz
Hatimoğulları: Sürecin uzamamasını istiyoruz
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