22 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye yanıt

DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye yanıt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2024 14:13
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına DEM Parti'den yanıt geldi. Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEM Parti’den Bahçeli’ye yanıt
DEM Parti'den Bahçeli'ye yanıt
Devlet Bahçeli’den İmralı çıkışı
Devlet Bahçeli'den "İmralı" çıkışı
Bahçeli’den flaş Öcalan çıkışı!
Bahçeli'den flaş "Öcalan" çıkışı!
Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı
Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı
Narin cinayeti! Bu belge sadece A Haber’de
Narin cinayeti! Bu belge sadece A Haber'de
PKK’nın Avrupa yapılanmasına darbe!
PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe!
Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi?
Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi?
FETÖ’de yeni elebaşı kim olacak?
FETÖ'de yeni elebaşı kim olacak?
10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
CHP’de lk 4 madde kavgası çıktı
CHP'de lk 4 madde kavgası çıktı
Meclis’te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu
Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu
Daha Fazla Video Göster