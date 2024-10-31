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DEM Parti’den destek: Ellerimiz müzakere için havadadır

DEM Parti’den destek: Ellerimiz müzakere için havadadır

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 09:41
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" parolası ile ilan ettiği yeni döneme önce DEM Parti'den ardından CHP'den destek geldi. DEM Parti Grup Toplantısı’nda kürsüye çıkan Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Başkan Erdoğan'a "Ellerimiz müzakere için havadadır." diye seslendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Toplumsal mutabakata dayalı bir çözümün tarafıyız." dedi.
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