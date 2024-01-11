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DEM Parti'den CHP'ye ziyaret!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 14:24
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin ittifak yaptığı DEM Parti, bugün yerel seçimlerde işbirliği için CHP'yi ziyaret ediyor. CHP, İstanbul'da destek almak için taviz vermeye hazır bulunurken kulislerde DEM Parti'nin İmamoğlu'na destek karşılığında iki ilçeyi isteyeceğini ifade edildi. İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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DEM Parti’den CHP’ye ziyaret!
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret!
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