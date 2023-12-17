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DEM Parti'den CHP'ye yerel seçim resti! Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 11:12
Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? CHP'den Saadet Partisi'ne vekil desteği geldi. DEM Parti'den ise CHP'ye ittifak konusunda net mesajlar var. Murat Sekban siyasetteki gelişmeleri aktardı.
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DEM Parti’den CHP’ye yerel seçim resti
DEM Parti'den CHP'ye yerel seçim resti
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