22 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları DEM Parti'den CHP'ye İstanbul kıskacı! Başak Demirtaş aday olacak mı? A Haber'de değerlendirildi

DEM Parti'den CHP'ye İstanbul kıskacı! Başak Demirtaş aday olacak mı? A Haber'de değerlendirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2024 21:59
Güncelleme:22.01.2024 22:12
CHP'de göreve geldiği günden beri DEM Parti'ye yanlayan ve oy dilenen Özgür Özel, Kandil tarafından kıskaca alınmış durumdayken, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan gelişmeler A Haber'de Gazeteci Gaffar Yakınca ve Murat Özer tarafından ele alındı. İşte detaylar...
DEM Parti’den CHP’ye İstanbul kıskacı!
DEM Parti'den CHP'ye İstanbul kıskacı!
AK Parti Ankara ilçe adayları belli oluyor!
AK Parti Ankara ilçe adayları belli oluyor!
Depremzede çiftçilere hayvan desteği!
Depremzede çiftçilere hayvan desteği!
Obezite Merkezi 5 yılda 1,5 ton zayıflattı!
Obezite Merkezi 5 yılda 1,5 ton zayıflattı!
Tel Rıfat ve Münbiç’e harekat mı olacak ?
Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat mı olacak ?
Fındık bahçesinden çıkan esrarengiz gaz!
Fındık bahçesinden çıkan esrarengiz gaz!
Gençlerle şehit Aybüke öğretmen filmini izledi!
Gençlerle şehit Aybüke öğretmen filmini izledi!
Mont alan genç için esnafla kıyasıya pazarlık
Mont alan genç için esnafla kıyasıya pazarlık
İlk görüşme Başkan Erdoğan’la!
İlk görüşme Başkan Erdoğan'la!
A Haber dünyanın ilk astronomi okulunda!
A Haber dünyanın ilk astronomi okulunda!
Tuz gölü bitkisi uzayda! İlk deney başladı
Tuz gölü bitkisi uzayda! İlk deney başladı
’Kent uzlaşısı’ iptal mi oldu?
'Kent uzlaşısı' iptal mi oldu?
Daha Fazla Video Göster