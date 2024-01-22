22 Ocak 2024, Pazartesi
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DEM Parti'den CHP'ye İstanbul kıskacı! Başak Demirtaş aday olacak mı? A Haber'de değerlendirildi
CHP'de göreve geldiği günden beri DEM Parti'ye yanlayan ve oy dilenen Özgür Özel, Kandil tarafından kıskaca alınmış durumdayken, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan gelişmeler A Haber'de Gazeteci Gaffar Yakınca ve Murat Özer tarafından ele alındı. İşte detaylar...