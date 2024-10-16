DEM Parti’den CHP’ye eleştiri! Ortaklar birbirine girdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında ''normalleşme'' polemiği yaşandı. Bakırhan Özel'e, “Madem iktidardan rahatsızsınız kendi çözüm önerilerinizi ortaya koyun'' diye seslendi. Özel, Bakırhan'a grup toplantısında yanıt verdi.

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