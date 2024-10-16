16 Ekim 2024, Çarşamba
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DEM Parti’den CHP’ye eleştiri! Ortaklar birbirine girdi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında ''normalleşme'' polemiği yaşandı. Bakırhan Özel'e, “Madem iktidardan rahatsızsınız kendi çözüm önerilerinizi ortaya koyun'' diye seslendi. Özel, Bakırhan'a grup toplantısında yanıt verdi.