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DEM Parti'den CHP’ye eleştiri: Bariyer koymak yerine çözüm nedir açıklayın!

DEM Parti'den CHP’ye eleştiri: Bariyer koymak yerine çözüm nedir açıklayın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 20:28
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında ''normalleşme'' polemiği yaşandı. Bakırhan Özel'e, ''madem iktidardan rahatsızsanız kendi çözüm önerilerinizi ortaya koyun'' diye seslendi. Özel Bakırhan'a grup toplantısında yanıt verdi. DEM Parti İstanbul milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
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