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DEM Parti’den Ankara’da kritik İmralı toplantısı! Silah bırakma çağrısı ele alındı

DEM Parti’den Ankara’da kritik İmralı toplantısı! Silah bırakma çağrısı ele alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 13:00
DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda terör örgütü elebaşı Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alındı. İmralı'nın vekillere yönelik mesajında, "Barış üzerine söz kurun barışı sahiplenin." dediği öğrenildi. İşte detaylar…
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DEM Parti’den Ankara’da kritik İmralı toplantısı! Silah bırakma çağrısı ele alındı
DEM Parti’den Ankara’da kritik İmralı toplantısı!
DEM Parti’den Ankara’da kritik İmralı toplantısı!
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