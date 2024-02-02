DEM Parti’de Tunç Soyer iddiası

DEM Parti İzmir, İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mı? Kimler aday olacak? Tunç Soyer DEM Parti'nin adayı olacak iddiası doğru mu? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN