DEM Parti ve PKK yandaşlarından skandal miting! Öcalan'a özgürlük sloganı attılar

Diyarbakır'da DEM Parti tarafından terörist elebaşı Öcalan'a sözde özgürlük için miting yapılmak istendi. Valiliğin izin vermediği mitingde polis ve DEM Partili milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup arasında tartışma çıktı. PKK yandaşları sık sık Öcalan ve PKK'ya övgüler dizen sloganlar attı. Polise taş atılan mitinge ilişkin Diyarbakır Valiliğinin 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamasında "Ayrıca yukarıda belirtilen eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan, ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.