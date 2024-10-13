13 Ekim 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
DEM Parti ve PKK yandaşlarından skandal miting! Öcalan'a özgürlük sloganı attılar
Diyarbakır'da DEM Parti tarafından terörist elebaşı Öcalan'a sözde özgürlük için miting yapılmak istendi. Valiliğin izin vermediği mitingde polis ve DEM Partili milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup arasında tartışma çıktı. PKK yandaşları sık sık Öcalan ve PKK'ya övgüler dizen sloganlar attı. Polise taş atılan mitinge ilişkin Diyarbakır Valiliğinin 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamasında "Ayrıca yukarıda belirtilen eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan, ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.