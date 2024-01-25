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DEM Parti ve CHP uzlaştı mı? CHP ve DEM kaç ilde ittifak yapacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 11:07
CHP ile ittifak çalışmaları yapan Dem Parti, pazarlıkta elini güçlendirmeye çalışıyor. DEM Parti'nin, iş birliği talebini sadece İstanbul'la sınırlı tutmadığı, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Aydın ve Antalya'nın da bazı ilçelerinde aday çıkarmayı istediği kulislerde konuşuluyor. Ayrıca görüşmelerde de sona gelindiği bilgisi var. Peki iki parti hangi konularda uzlaştı? İşte uzlaşılan başlıklar.
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