25 Ocak 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
DEM Parti ve CHP uzlaştı mı? CHP ve DEM kaç ilde ittifak yapacak?
CHP ile ittifak çalışmaları yapan Dem Parti, pazarlıkta elini güçlendirmeye çalışıyor. DEM Parti'nin, iş birliği talebini sadece İstanbul'la sınırlı tutmadığı, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Aydın ve Antalya'nın da bazı ilçelerinde aday çıkarmayı istediği kulislerde konuşuluyor. Ayrıca görüşmelerde de sona gelindiği bilgisi var. Peki iki parti hangi konularda uzlaştı? İşte uzlaşılan başlıklar.