29 Temmuz 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
DEM Parti Van il binasında PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!
Geçtiğimiz günlerde Mersin, Ağrı ve İstanbul’da PKK sempatizanları terör örgütünün propaganda şarkısı ile halay çekti. O görüntülerin tepki toplamasının ardından PKK seviciler yakalanarak tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından polis ekipleri, terörün siyas ayağı DEM Parti'nin Van il binasında halay çekerken terör örgütü PKK lehine slogan atan kişilere müdahale etti.