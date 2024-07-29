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DEM Parti Van il binasında PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!

DEM Parti Van il binasında PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 20:12
Geçtiğimiz günlerde Mersin, Ağrı ve İstanbul’da PKK sempatizanları terör örgütünün propaganda şarkısı ile halay çekti. O görüntülerin tepki toplamasının ardından PKK seviciler yakalanarak tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından polis ekipleri, terörün siyas ayağı DEM Parti'nin Van il binasında halay çekerken terör örgütü PKK lehine slogan atan kişilere müdahale etti.
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Van’da PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!
Van'da PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!
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