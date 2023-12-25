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DEM Parti kongresinde terör propagandası! 42 şahsa gözaltı

A Haber
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Giriş: 25.12.2023 09:36
Diyarbakır'da Dem Parti gençlik kongresinde terör elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı, Pençe Kilit harekatında öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Kan donduran provokasyonlarla ilgili 42 kişi gözaltına alındı.
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DEM Parti kongresinde terör propagandası!
DEM Parti kongresinde terör propagandası!
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