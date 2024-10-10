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DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk gözaltında!

DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk gözaltında!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 10:13
Iğdır'da 9 yıl önce 13 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili aralarında DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
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