DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretleri! Görüşmelerde neler konuşuldu?

DEM Parti'nin İmralı heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrası yapıcı ve olumlu açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu süreçte atılacak her türlü adımı destekleyeceklerini dile getirdi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise “Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız” ifadelerini kullandı.

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