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DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret!

DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 15:09
İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM heyeti TBMM'de partileri bilgilendirdikten sonra Silviri'ye gitti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek değerlendirdi.
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DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret!
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