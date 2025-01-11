11 Ocak 2025, Cumartesi
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DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret!
İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM heyeti TBMM'de partileri bilgilendirdikten sonra Silviri'ye gitti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek değerlendirdi.