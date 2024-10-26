DEM, Bahçeli ve Erdoğan’dan randevu mu isteyecek?

DEM Parti yönetimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli dahil liderlerden randevu talep etmeyi tartışıyor. Parti yönetimi bu seçeneği henüz karara bağlamadı ancak yeni süreçte karşılıklı temas ve diyalogun önemine vurgu yapılıyor.

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