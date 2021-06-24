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“Delta Plus” varyantı tehlikesi! Aşılar varyantlar üzerinde etkili mi?

A Haber
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Giriş: 24.06.2021 11:59
Güncelleme:24.06.2021 12:00
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Aşılamada rekor üstüne rekor kırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye’deki son durumu açıkladı ve ülkemizde görülen “Delta Plus” varyantı vakalarını ifade etti. Peki aşılar varyant üzerinde etkili mi? Ülkemizi neler bekliyor? Son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener değerlendirdi.
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