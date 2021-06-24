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Delta Plus varyantı nedir? Delta Plus daha mı hızlı yayılıyor? Türkiye'de görüldü mü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 09:14
Dünya genelinde Delta varyantı hızla yayılmaya devam ederken Delta Plus varyantıda ortaya çıktı. Bilimsel olarak "endişe varyantı" olarak tanımlanan yeni varyant hakkında uzman isimler açıklamalarda bulundu. Delta Plus varyantı daha hızlı mı yayılıyor? Türkiye'de görüldü mü? Aşılar Delta varyantına karşı koruyor mu? İşte tüm detaylar...
Delta Plus daha mı hızlı yayılıyor?
Delta Plus daha mı hızlı yayılıyor?
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