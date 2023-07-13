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Dekont kumpası soruşturması tamamlandı! 12 şüpheli hakkında 9 yıla kadar hapis istemi

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 08:49
14 Mayıs seçimleri öncesi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik düzenlenen 'sahte dekont' kumpasına ilişkin soruşturmayı yürüten başsavcılık 12 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede şüpheliler için 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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