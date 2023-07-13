13 Temmuz 2023, Perşembe
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Dekont kumpası soruşturması tamamlandı! 12 şüpheli hakkında 9 yıla kadar hapis istemi
14 Mayıs seçimleri öncesi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik düzenlenen 'sahte dekont' kumpasına ilişkin soruşturmayı yürüten başsavcılık 12 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede şüpheliler için 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.