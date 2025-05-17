Dehşet evinde neler yaşandı? Gaz borusuna müdahale izleri!

“O çocukları gördüğümde aklıma ilk gelen Bolu’daki otel yangını oldu.” Bu cümle, Aydın Nazilli’de olay yerinde incelemede bulunan başsavcıya ait. Anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu… İtfaiye eri baba ise cinayet şüphesiyle tutuklandı. A Haber ekipleri o dehşet evine girdi, yeni ayrıntılara mercek tuttu. Özlem Aktay ve Okan Yalçınkaya’nın özel haberi...

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