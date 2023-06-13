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“Değişimin önünde açtık” diyen Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Özgür Özel stratejisi...

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 16:43
14 Mayıs’ta parlamento seçimlerinde yenilen 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda hezimete uğrayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. İYİ Parti’de istifa rüzgarları sert ediyor. Partiden ayrılan isimler Meral Akşener’i sert şekilde eleştirerek vedalaşırken Kurultay hazırlıkları da bir taraftan sürüyor. 8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğu sağlama almak için MYK’yı değiştirip örgütleri kendine bağladı. Ancak manevi oğul Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na “değişim savaşı” açtı. Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden olan Özgür Özel ise “sorumluluktan kaçmam” diyerek koltuğa göz kırptı. Küçük partiler ise aldıkları vekillerin keyfini sürüyor. HDP ise herkese makam ve mevki dağıtan Kılıçdaroğlu’na sert eleştirilerde bulundu. Peki muhalefetin hali ne olacak? CHP ve İYİ Parti’de tasfiye süreci olacak mı? Siyasetin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş değerlendirdi. Beriş, “Özgür Özel Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden bir tanesi. Onun siyasete girmesi ve Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı gelmesi hemen hemen paralel gidiyor. Bu dönemde grup başkanvekilliği yaptı, en son olarak CHP Grup Başkanı oldu. Bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki temsilcisi anlamına geliyor. Partide Kılıçdaroğlu’ndan sonra gelen en önemli isim. Tüm bunlara bakıldığında bağımsız hareket etiğini söylemek mümkün değil. Burada başka bir strateji var. Bu da muhalif kanadın önünde kesmek. İmamoğlu ile bir hareket başladı. O büyük ihtimalle delege yapısı içerisinde etkili olmaya çalışacak. Parti yönetiminde kendisiyle hareket eden isimler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla oradaki direnci kırmak için bir amaç var.” dedi.
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