12 Temmuz 2023, Çarşamba
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"Değişim" yürüyüşü CHP'de son bulacak
CHP'de seçim sonrasi başlayan "Değişim" talebi üzerine Bolu'dan Ankara'ya yürümeye başlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'in yürüyüşü bugün sona erıyor. Özcan12 Temmuz çarsamba günü saat 15.00'te genel merkezin önünde açıklama yapacağız." dedi. Kılıçdaroğlu Özcan ile görüşecek mi? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.