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"Değişim" yürüyüşü CHP'de son bulacak

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 10:40
CHP'de seçim sonrasi başlayan "Değişim" talebi üzerine Bolu'dan Ankara'ya yürümeye başlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'in yürüyüşü bugün sona erıyor. Özcan12 Temmuz çarsamba günü saat 15.00'te genel merkezin önünde açıklama yapacağız." dedi. Kılıçdaroğlu Özcan ile görüşecek mi? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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