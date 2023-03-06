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Defne'ye 54 yataklı konteyner hastane! Hastanede 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmeti verilecek

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 13:00
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne'de konteyner hastane kurdu. Hastanede 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmeti sunulacak. Konteyner hastanesi acil ile birlikte yılda 250 bin kişiye hizmet verecek. Poliklinikler yarından itibaren açılacak. Görev yapacak doktorlar için de konteyner kent yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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