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Defne Hastanesi'nde son durum! 300 yataklı hastanenin inşaatı devam ediyor

A Haber
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Giriş: 06.05.2023 11:27
Hatay'da yapımına başlanan 300 yataklı defne hastanesinin inşaatı devam ediyor. Hastanede 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane olacak. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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