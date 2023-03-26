Defne Devlet Hastanesi için tüm imkanlar seferber! "Temeli atılıp bırakıldı" iddialarına net yanıt

Sosyal medyada "Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturulan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hastanenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yapımına başlanan Defne Hastanemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.