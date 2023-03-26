26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Defne Devlet Hastanesi için tüm imkanlar seferber! "Temeli atılıp bırakıldı" iddialarına net yanıt

Defne Devlet Hastanesi için tüm imkanlar seferber! "Temeli atılıp bırakıldı" iddialarına net yanıt

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2023 14:15
Sosyal medyada "Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturulan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hastanenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yapımına başlanan Defne Hastanemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Defne Devlet Hastanesi için tüm imkanlar seferber!
Defne Devlet Hastanesi için tüm imkanlar seferber!
PKK yandaşlarından Almanya’da eylem
PKK yandaşlarından Almanya'da eylem
Depremzedelerle iftar yemeği
Depremzedelerle iftar yemeği
Devleti yıkma planı mı? HDP asıl niyetini mi açıkladı?
Devleti yıkma planı mı? HDP asıl niyetini mi açıkladı?
Kürtçe yasaklı dil olmaktan nasıl çıktı?
Kürtçe yasaklı dil olmaktan nasıl çıktı?
Hangi aday kaç imza topladı?
Hangi aday kaç imza topladı?
Yunanistan Kılıçdaroğlu’na umut bağladı
Yunanistan Kılıçdaroğlu'na umut bağladı
7’li koalisyonu Kandil mi dizayn etti?
7'li koalisyonu Kandil mi dizayn etti?
MSB personel alımı yapacak
MSB personel alımı yapacak
31 Mayıs’a kadar fatura yok
31 Mayıs'a kadar fatura yok
Twitter’dan milli iradeye karşı psikolojik harp
Twitter’dan milli iradeye karşı psikolojik harp
4 ilde ders zili çalacak
4 ilde ders zili çalacak
Daha Fazla Video Göster