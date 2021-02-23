ABD ve Yunanistan Lozan Anlaşmasını kenara koyarak Türkiye sınırında bulunan Dedeağaç'a askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. ABD'ye kent genelinde deniz üssü tahsis eden Atina, şimdi de askeri tatbikatları bahane ederek bölgeye helikopterler, tanklar ve çok sayıda askeri araçlar konuşlandırıyor. Yunan basını 145 helikopterin ve içinde tankların da olduğu 1800 askeri aracın kısa süre içinde bölgede olacağını yazdı. Peki Dedeağaç'ta neler oluyor? Dedeağaç neresi? ABD neden Dedeağaç'a geliyor? ANews Yayın Koordinatörü Orhan Sarı detayları anlattı...