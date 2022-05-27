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Dedeağaç'ta neler oluyor? Dedeağaç üzerinden plan ne?

A Haber
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Giriş: 27.05.2022 13:36
Dedeağaç'ta yoğunlaşan ABD askeri varlığı giderek artıyor. Son zamanlarda Ege ve Akdeniz'de yaşanan gerilimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tavrı tartışma yarattı. Gerginliği tırmandırmak isteyen Yunanistan ne yapmak istiyor? ABD’nin Dedeağaç'taki askeri yığınağı ne anlama geliyor? A Haber muhabiri İlhan Tahsin bölgeden son gelişmeleri aktardı.
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Dedeağaç üzerinden plan ne?
Dedeağaç üzerinden plan ne?
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