DEAŞ'lı nereye saldıracaktı? Kirli planın emri nerenden geldi?

Adana'da Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis terör örgütü DEAŞ'a operasyon yaptı. Eylem hazırlığındaki bir DEAŞ'lı Cukurova'da mezarlıkta yakalandı. Ayrıntıları Adana'dan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Halil İbrahim Uğur, yakalanan teröristin DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu ile irtibat halinde olduğunu gösteren mesajların bulunduğunu ve bombalı eylem emri aldığını ifade etti. Yakalanan teröristin aynı zamanda sözde Türkiye sorumlusu olmak içinde çalışmalar yaptığı belirtildi.

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