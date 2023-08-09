DEAŞ'lı 10 bin "Yalnız Kurt" deşifre oldu! Gizli servislerin peşinde olduğu liste ele geçirildi | İşte yakalanan casuslar

Terör örgütü DEAŞ'ın dünyanın dört bir yanındaki 9 bin 952 kişilik terörist listesi İstanbul'da müthiş operasyonla ele geçirildi. Listeyi, 8.5 euro karşılığında almak için anlaşan İran istihbaratına çalışan 5 casus ve kurye de yakalandı. CIA, MI6, Mossad gibi istihbarat servislerinin yıllardır peşinde olduğu listenin İstanbul emniyeti tarafından ele geçirilmesi terörle mücadelede önemli bir başarı olarak görülüyor.

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