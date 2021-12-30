30 Aralık 2021, Perşembe
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DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı! Mehmet Fatih Alıcı Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu yapıldı. Operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü DEAŞ'ın "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Mehmet Fatih Alıcı yakalandı. Hakkında Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Alıcı cezaevin konuldu. DEAŞ'lı terörist Mehmet Fatih Alıcı'nın özellikle Suriye'de birçok örgüt mensubuna ideolojik ve askeri eğitimler verdiği patlayıcı temin ettiği tespit edildi.