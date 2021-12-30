30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı! Mehmet Fatih Alıcı Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı

DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı! Mehmet Fatih Alıcı Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2021 12:27
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu yapıldı. Operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü DEAŞ'ın "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Mehmet Fatih Alıcı yakalandı. Hakkında Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Alıcı cezaevin konuldu.  DEAŞ'lı terörist Mehmet Fatih Alıcı'nın özellikle Suriye'de birçok örgüt mensubuna ideolojik ve askeri eğitimler verdiği patlayıcı temin ettiği tespit edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’den Erdoğan’a yeni yıl tebriği
Putin'den Erdoğan'a yeni yıl tebriği
DEAŞ’ın sözde yöneticisi yakalandı!
DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı!
İttifak ortaklarına gözdağı!
İttifak ortaklarına gözdağı!
2021 yılında neler yaşandı?
2021 yılında neler yaşandı?
‘’DİAYDER’’ iddianamesi kabul edildi
‘’DİAYDER’’ iddianamesi kabul edildi
Parti karıştı! Muhalifler kazan kaldırdı
Parti karıştı! Muhalifler kazan kaldırdı
Ülke genelinde Güven Huzur uygulaması
Ülke genelinde "Güven Huzur" uygulaması
Türkkan’dan ‘siyasete döndüm’ mesajı!
Türkkan’dan ‘siyasete döndüm’ mesajı!
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! HDP’li vekilin kardeşi ifadesinde ne anlattı?
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! HDP’li vekilin kardeşi ifadesinde ne anlattı?
Kılıçdaroğlu’nun iddiasına suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına suç duyurusu
Mit ve Emniyet’ten ortak operasyon!
Mit ve Emniyet'ten ortak operasyon!
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Daha Fazla Video Göster